Вайлер: должен признать, что «Андерлехту» повезло в противостоянии с «Зенитом»

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер прокомментировал итоги противостояния с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийцы проиграли в ответном матче со счётом 1:3, но смогли выйти в следующий раунд благодаря победе в первой игре (2:0).
«Сегодня нашей команде было очень тяжело, несмотря на то что мы подошли к ответной игре с преимуществом в два мяча. На протяжении всего матча соперник создавал нам трудности, и я должен признать, что „Андерлехту“ повезло. Этот гол на 90-й минуте позволил нам стать победителями противостояния по правилу гостевого мяча. Конечно же мы счастливы. Хотя нам есть куда расти», — приводит слова Вайлера Tuttomercatoweb.