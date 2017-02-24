Ерохин: даже в Праге фанаты «Ростова» были громче, чем болельщики «Спарты»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал выездную ничью с пражской «Спартой» (1:1) и выход команды в 1/8 финала Лиги Европы, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Считаю, что сегодня мы показали не очень удачную игру. ''Спарта'' качественно играла, несмотря на то что осталась вдесятером. Нам было тяжело. Во втором тайме мы старались больше атаковать, чтобы забить ещё один гол и укрепить преимущество. Вообще, отлично, что мы прошли дальше в еврокубках.
Мне рассказывали, что на ответную игру со ''Спартой'' приедет много наших болельщиков. Спасибо им большое, что даже в Праге поддерживают ''Ростов'' таким значительным количеством. Сегодня они были громче, чем болельщики „Спарты“.
Что касается следующего соперника в Лиге Европы, то мы будем настраиваться на любую команду. Будем ждать результатов жеребьёвки», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.