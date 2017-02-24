Бериццо: с такой игрой «Шахтёр» был бы в топ-4 чемпионата Испании

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо прокомментировал победу над «Шахтёром» (2:0) и выход в 1/8 финала Лиги Европы.
«После такой игры чувствуем себя эмоционально истощенными. Думаю, что наша игра и наш успех базировался на двух основных базовых принципах – это концентрация и хорошая эмоциональная составляющая. Матч был очень тяжелым, приходилось биться за мяч буквально на каждом метре поля. Хотел бы поблагодарить „Шахтёр“ и выразить в их адрес комплименты. Сегодня был замечательный футбольный вечер. Хочу поблагодарить своих игроков за самоотдачу, именно в таких матчах уровень игроков еще больше поднимается.
Также я хотел бы сказать, что сработал наш план на игру сегодня. Прежде всего – в атаке. Игроки хорошо действовали в атаке.
Наш вратарь сыграл отлично, как и кипер „Шахтёра“. Игра была достаточно открытой. Игра завершилась положительным результатом благодаря усилиям всей команды, а не кого-то отдельно.
Я считаю, что риск уместен. Иногда я даже угадываю. У нас был определенный план на игру, был рисковый момент с изменениями позиций игроков. Считаю, рисковать иногда нужно. Риск был запланированным и он оправдал себя.
С такой игрой „Шахтёр“ был бы среди топ-4 в Испании», – цитирует Бериццо «Футбол 24».