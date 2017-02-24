«Бавария» заключила контракт с 16-летним полузащитником «Метца» Йоханссоном

Мюнхенская «Бавария» подписала долгосрочный контракт с 16-летним люксембургским полузащитником Райаном Йоханссоном, сообщает интернет-портал Goal.
Информация была подтверждена самим футболистом и тренером-селекционером немецкого гранда Тимоном Паулсом.
«Я очень рад, что со следующего лета смогу играть в «Баварии», — признался в связи с этим Йоханссон.
Паулс в свою очередь сказал: «В лице Йоханссона «Бавария» приобрела очень талантливого футболиста».
В настоящее время Йоханссон защищает цвета молодёжной команды «Метца».