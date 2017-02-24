Голек: «Спарта» должна быть довольна ничьей с «Ростовом»

Защитник «Спарты» Марио Голек прокомментировал ничейный результат в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1). По сумме двух игр дальше прошёл российский клуб.
«Мы хотели отыграться, но пропущенный гол свёл все старания на нет. Стоит отдать должное «Ростову», который хорошо оборонялся. Думаю, что «Спарта» должна быть довольна ничьей, ведь мы заканчивали матч вдесятером.
Мы пытались прессинговать соперника на его половине поля и хотели не пропустить, но уже в начале встречи получили гол. Тогда стало понятно, что взломать оборону из пяти защитников уже невозможно», — цитирует Голека пресс-служба «Спарты».
Соперник «Ростова» по 1/8 финала Лиги Европы определится в ходе жеребьёвки, которая состоится 24 февраля.