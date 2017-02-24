Гисдоль: в будущем матч между «Гамбургом» и «Баварией» может быть игрой грандов

Главный тренер «Гамбурга» Маркус Гисдоль надеется на то, что в будущем команда сможет конкурировать на равных с мюнхенской «Баварией». Ганзейскому клубу предстоит встретиться с грозным соперником в матче 22-го тура чемпионата Германии.
«В будущем матч между «Гамбургом» и «Баварией» может быть вновь игрой грандов. Теперь же эти два клуба отделяют друг от друга целые миры. Как и раньше, «Бавария» является лучшей командой Германии», — приводит слова Гисдоля интернет-издание Sport1.
Матч между «Баварией» и «Гамбургом» состоится 25 февраля на поле мюнхенцев.