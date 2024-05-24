Аленичев: «Спартак» вылетел из Кубка не по игре — но это отговорки для слабых

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартак» Дмитрий Аленичев оценил нынешний сезон красно-белых.

— Для «Спартака» сезон уже закончен? Как можно оценить его?

— Для «Спартака» сезон закончился ещё в Калининграде. Я присутствовал на том матче. Понятно, что для «Спартака» это была важнейшая игра — на кону стоял кубковый финал в «Лужниках». «Спартак» туда не попал. Да, не по игре — Угальде должен был реализовывать несколько 100-процентных моментов. Но это уже отговорки для слабых. Сейчас не столь принципиально, на каком месте красно-белые завершат сезон — на четвёртом или пятом. В любом случае это ещё один неудачный сезон. Руководители должны сделать выводы и двигаться дальше с новым тренером, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, в финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» проиграл «Балтики» со счётом 0:1.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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