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Семшов оценил перспективы «Химок» и махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Семшов оценил перспективы «Химок» и махачкалинского «Динамо» в РПЛ
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Экс-полузащитник московского «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказал мнение о перспективах в следующем сезоне вышедших из Первой лиги напрямую новичков РПЛ — подмосковных «Химок» и «Динамо» из Махачкалы.

«Что касается их перспектив, то всё зависит от того, как команды усилятся. Мы понимаем, что в РПЛ совсем другие скорости, чем в Первой лиге. Если команды хорошо проведут селекцию, то они не затеряются в середине турнирной таблицы», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Химки» и махачкалинское «Динамо» за тур до завершения розыгрыша Первой лиги гарантировали себе прямые путёвки в РПЛ на следующий сезон. Подмосковный клуб имеет самую высокую в Первой лиге оценочную стоимость состава, по данным портала Transfermarkt — € 12,93 млн, команда из столицы Дагестана занимает по этому показателю 10-е место — € 7,43 млн. Минимальную оценочную стоимость состава в РПЛ имеет воронежский «Факел» — € 12,3 млн, предпоследней является калининградская «Балтика» — € 18,75 млн.

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