Спортивный директор «Баварии» уверен в Компани — источник

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль настоял на приглашении в клуб Венсана Компани, сообщает интернет-издание Sky Germany.

По информации источника, легенда «Баварии» и почётный президент клуба Ули Хёнес высказывался за приглашение Ханси Флика, который уже ранее тренировал мюнхенскую команду, но Эберлю удалось его переубедить.

Также сообщается, что Компани согласился на приглашение без раздумий и уже начал обсуждать возможные трансферы на лето со спортивным блоком.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».