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Чемпионат Европы U17: результаты матчей игрового дня

Чемпионат Европы U17: результаты матчей игрового дня
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Завершились матчи третьего игрового дня молодёжного чемпионата Европы по футболу среди сборных до 17 лет. Континентальное первенство проходит на Кипре. В третий игровой день состоялось четыре матча в группах C и D.

Чемпионат Европы по футболу U17, результаты матчей 24 мая 2024 года:

  • Швеция — Польша — 2:2;
  • Италия — Словакия — 2:0;
  • Португалия — Англия — 4:1; 
  • Франция — Испания — 1:0. 

Напомним, в данном соревновании принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.

Известные дети спортсменов:

Турнирная таблица ЧЕ-2024 U17
Календарь ЧЕ-2024 U17
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