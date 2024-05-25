Чемпионат Европы U17: результаты матчей игрового дня

Завершились матчи третьего игрового дня молодёжного чемпионата Европы по футболу среди сборных до 17 лет. Континентальное первенство проходит на Кипре. В третий игровой день состоялось четыре матча в группах C и D.

Чемпионат Европы по футболу U17, результаты матчей 24 мая 2024 года:

Швеция — Польша — 2:2;

Италия — Словакия — 2:0;

Португалия — Англия — 4:1;

Франция — Испания — 1:0.

Напомним, в данном соревновании принимают участие 16 европейских футбольных сборных, распределённые на четыре группы. В финальную часть чемпионата выйдут восемь команд, которые посоревнуются в плей-офф за титул лучшей молодёжной команды Европы до 17 лет. Турнир будет проходить с 20 мая 2024 года по 5 июня 2024 года.

Известные дети спортсменов: