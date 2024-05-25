Нунес может покинуть «Манчестер Сити» летом — источник

25-летний полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес может уйти из клуба в предстоящее трансферное окно, сообщает журналист Грэм Бейли в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист не смог стать частью стартового состава команды на протяжении сезона, поэтому «горожане» готовы выслушать предложения по португальскому футболисту. В чемпионате Саудовской Аравии уже проявили интерес к хавбеку.

Нунес перешёл в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» летом 2023 года за 62 млн. Полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах за «горожан» в текущем сезоне, отметившись пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.