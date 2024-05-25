«Краснодар» продаст Алонсо в «Атлетико Минейро» за сумму около € 1,2 млн — Goal

«Краснодар» продаст 31-летнего центрального защитника Хуниора Алонсо в бразильский «Атлетико Минейро» за сумму около € 1,2 млн. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, оплата трансфера Алонсо будет осуществляться по частям.

Напомним, Хуниор Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. За этот период он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги «быки» набрали 53 очка и занимают третье место, отставая от лидирующего московского «Динамо» на три очка.

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