«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры с тренером «Брентфорда» Франком — Дакер

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«Манчестер Юнайтед» запланировал провести переговоры с представителями главного тренера «Брентфорда» Томасом Франком. Об этом сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

Как подчёркивает авторитетный итальянский журналист Николо Скира, Франк входит в шорт-лист «красных дьяволов».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить нынешнего главного тренера команды Эрика тен Хага после финала Кубка Англии, который состоится завтра, 25 мая.

Франк был назначен на пост главного тренера «Брентфорда» в октябре 2018 года. По итогам нынешнего сезона подопечные датского специалиста набрали 39 очков и расположились на 16-й строчке, гарантировав себе сохрание прописки в АПЛ.

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