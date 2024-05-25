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Модрич продлит контракт с «Реалом» сразу после финала Лиги чемпионов — Relevo

Модрич продлит контракт с «Реалом» сразу после финала Лиги чемпионов — Relevo
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38-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пролонгирует трудовое соглашение со «сливочными», заканчивающееся грядущим летом, сразу после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, контракт хорватского футболиста будет продлён на год. После его пролонгации Модрич отправится в расположение сборной Хорватии для подготовки к чемпионату Европы.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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