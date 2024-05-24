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«Жирона» разгромила «Гранаду» в матче Ла Лиги, забив семь безответных мячей

Закончился матч 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались каталонская «Жирона» и «Гранада». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Руис. Матч завершился победой хозяев со счётом 7:0.

В данном противостоянии хет-триком отметился нападающий Артём Довбик, нападающий Виктор Цыганков оформил дубль. Ещё по голу забили защитник Эрик Гарсия и форвард Кристиан Стуани. На 61-й минуте нападающий гостей Факундо Пельистри получил второе предупреждение и был удалён с поля.

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После 38 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 81 очко и занимает третье место. «Гранада» после аналогичного количества матчей заработала 21 очко и располагается на 19-й строчке.

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