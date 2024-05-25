«Я всегда буду благодарен». 17-летний Кубарси написал пожелание для Хави

17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси написал пожелание Хави после объявления об увольнении испанского специалиста из клуба в конце сезона.

«Спасибо вам за доверие и возможность осуществить мечту всей моей жизни — играть за «Барселону». Я всегда буду благодарен. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — приводит слова Кубарси Diario Gol.

Напомним, вчера, 24 мая, пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне испанской Примеры 17-летний Пау Кубарси провёл 18 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника три игры и одна результативная передача в Кубке Испании. В Лиге чемпионов Кубарси провёл три матча.