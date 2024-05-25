Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я всегда буду благодарен». 17-летний Кубарси написал пожелание для Хави

«Я всегда буду благодарен». 17-летний Кубарси написал пожелание для Хави
Комментарии

17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси написал пожелание Хави после объявления об увольнении испанского специалиста из клуба в конце сезона.

«Спасибо вам за доверие и возможность осуществить мечту всей моей жизни — играть за «Барселону». Я всегда буду благодарен. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — приводит слова Кубарси Diario Gol.

Напомним, вчера, 24 мая, пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне испанской Примеры 17-летний Пау Кубарси провёл 18 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника три игры и одна результативная передача в Кубке Испании. В Лиге чемпионов Кубарси провёл три матча.

Материалы по теме
В «Барселоне» надеются, что Хави откажется от компенсации за увольнение — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android