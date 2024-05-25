Семшов сравнил «Химки» и махачкалинское «Динамо»

Экс-полузащитник московского «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о сравнительном уровне будущих новичков Российской Премьер-Лиги — подмосковных «Химок» и «Динамо» из Махачкалы.

«Химки» выглядят стабильнее, чем махачкалинское «Динамо». Потому что достаточно хороший, квалифицированный состав. Многие футболисты поиграли в РПЛ. В Первой лиге команда стабильно выступала, практически с 1-го тура была в лидерах», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Химки» и махачкалинское «Динамо» за тур до завершения розыгрыша Первой лиги гарантировали себе прямые путёвки в РПЛ на следующий сезон. Красно-чёрные возглавляют турнирную таблицу с 63 очками в 33 матчах, динамовцы набрали 61 очко и находятся на втором месте, у занимающего третью строчку тольяттинского «Акрона» 56 очков.