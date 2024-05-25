Стала известна основная причина увольнения Хави из «Барселоны»

Руководство «Барселоны» приняло решение уволить главного тренера сине-гранатовых Хави по окончании нынешнего сезона из-за того, что испанский специалист начал активно выражать недовольство составом команды и просить новые трансферы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, изначально Хави уведомил боссов «Барселоны», что он готов работать с имеющимися футболистами. После чего было объявлено, что испанский специалист не покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Однако затем Хави увеличил количество просьб относительно трансферов для «Барселоны».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В связи с этим руководство сине-гранатовых посчитало, что проще сменить главного тренера, чем продавать и покупать несколько футболистов, что может быть осложнено непростой финансовой ситуацией в клубе. Боссы «Барселоны» приняли решение найти специалиста, который будет верить в имеющийся спортивный проект.

Напомним, «Барселона» объявила об увольнении Хави вчера, 24 мая.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: