Стала известна основная причина увольнения Хави из «Барселоны»

Руководство «Барселоны» приняло решение уволить главного тренера сине-гранатовых Хави по окончании нынешнего сезона из-за того, что испанский специалист начал активно выражать недовольство составом команды и просить новые трансферы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, изначально Хави уведомил боссов «Барселоны», что он готов работать с имеющимися футболистами. После чего было объявлено, что испанский специалист не покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Однако затем Хави увеличил количество просьб относительно трансферов для «Барселоны».
В связи с этим руководство сине-гранатовых посчитало, что проще сменить главного тренера, чем продавать и покупать несколько футболистов, что может быть осложнено непростой финансовой ситуацией в клубе. Боссы «Барселоны» приняли решение найти специалиста, который будет верить в имеющийся спортивный проект.
Напомним, «Барселона» объявила об увольнении Хави вчера, 24 мая.
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