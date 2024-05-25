Гвардиола отреагировал на возможное назначение Компани в «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном назначении Венсана Компани на пост наставника мюнхенской «Баварии».

«Я буду рад, если это произойдёт. У меня сложилось очень позитивное впечатление о Винни. Не имеет значения то, что его «Бёрнли» вылетел из АПЛ. Я знаю, какой он человек, как понимает игру, как ведёт себя с прессой. Я очень высокого мнения о его работе. Хочу, чтобы «Бавария» приняла лучшее решение для себя. Я люблю этот клуб, он заслуживает лучшего. Если там верят в Винни, то мы безоговорочно его поддерживаем», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».

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