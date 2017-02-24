Маттеус: Анчелотти должен найти решения против насыщенной защиты

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что команда испытывает немало трудностей против команд, которые обороняются большими силами. В этой ситуации важную роль, по словам Маттеуса, должен сыграть главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти.
«Я с нетерпением жду каждую игру Бундеслиги, даже если на поле выходит «Бавария». Очевидно, что Анчелотти должен найти решения против насыщенной защиты. Например, в матчах с командами, которые играют с пятью защитниками. Интересно наблюдать и за действиями «Баварии» в играх с противниками, которые выходят на поле с четырьмя защитниками и тремя опорными полузащитниками», — цитирует Маттеуса tz.