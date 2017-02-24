Форвард «Ниццы» Балотелли дисквалифицирован за удаление в матче с «Лорьяном»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции, сообщает Football Italia.
Балотелли был удалён с поля в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (0:1), и эта красная карточка стала для него второй в нынешнем сезоне. В связи с этим дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал футболиста на один матч и ещё один условно. Если Балотелли вновь будет удалён, то автоматически пропустит две игры.
В нынешнем сезоне Марио Балотелли принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов, получил 4 жёлтые и 2 красные карточки.