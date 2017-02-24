Хонда может продолжить карьеру в клубе MLS «Сиэтл Саундерс»

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за «Милан», может продолжить карьеру в США. Как сообщает Tuttomercatoweb, японским футболистом интересуется команда MLS «Сиэтл Саундерс».
Отмечается, что «Милан» не рассчитывает на Хонду, который в текущем сезоне имеет мало игровой практики. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Сандерленда», «Халл Сити» и «Лос-Анджелес Гэлэкси».
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 30-летний Хонда принял участие в пяти матчах, в общей сложности проведя на поле 96 минут. Японец за отведённое время не сумел отметиться результативными действиями.