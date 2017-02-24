Гасилин: очень рад присоединиться к «Амкару», здесь в меня верят

Нападающий Алексей Гасилин, который сегодня подписал контракт с «Амкаром», поделился эмоциями от перехода в стан пермского клуба.
«Я очень рад присоединиться к „Амкару“ — это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно.
Ведь Пермь — это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, ещё будучи школьником. С нетерпением жду встречи и с ними и, конечно, с болельщиками „Амкара“, — цитирует Гасилина пресс-служба пермского клуба.