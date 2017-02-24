Субисаррета: никогда не смотрю матчи «Барселоны» по психологическим причинам

Бывший спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета, занимающий аналогичную должность в «Марселе», признал, что не смотрел матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и каталонской командой (4:0). Кроме того, Субисаррета отметил, что не смотрел ни одной игры с участием сине-гранатовых с тех пор, как был уволен из испанского гранда.
«У меня нет мнения об этой игре, поскольку я её не смотрел. Я никогда не смотрю матчи «Барселоны» по психологическим причинам. В данный момент для моего сердца это тяжёлая задача», — приводит слова Субисарреты L'Equipe.
Субисаррета был уволен руководством каталонского клуба по ходу сезона-2014/15, что очень не понравилось главному тренеру команды Луису Энрике. В испанском гранде, в частности, были недовольны трансферной политикой Субисарреты.