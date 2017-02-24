А. Кержаков: сейчас мне незачем с Луческу общаться, я не попал в заявку на ЛЕ

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у него был разговор с главным тренером Мирчей Луческу, а также поделился впечатлениями от ответного матча с «Андерлехтом» (3:1) в 1/16 финала Лиги Европы.
«Разговор с Луческу состоялся, но не о том, как мне попасть в сборную. Мы говорили о других вещах. На данный момент мне незачем с ним общаться, я не попал в заявку на ЛЕ только потому, что не готов физически — не тренировался вообще две недели сборов. Только последние три дня я тренировался в общей группе.
Что касается первого матча в Бельгии, «Зенит» уступил лишь в настрое. Вчера «Зенит» показал абсолютно другой футбол, другое желание, и лишь недоразумение лишило нас возможности выйти в следующий раунд. Одна секунда испортила впечатление от матча и игры. Надеюсь, мы придём в себя и сконцентрируемся на РФПЛ, 4 марта нас ждёт очень важный матч здесь, в Москве, с ЦСКА», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.