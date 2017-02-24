«Локомотив» объявил о подписании контракта с Лоськовым

Дмитрий Лоськов заявлен в качестве футболиста «Локомотива» для участия в официальных турнирах. Контракт с 43-летним тренером-футболистом подписан до конца сезона.
«Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков «Локо» увидеть своего кумира на поле в Черкизове год от года только крепло. Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов — номер 10-й.
Не будем гадать, когда сбудется мечта. Футболист Лоськов подчинён интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!» — написано на официальном сайте «Локомотива».