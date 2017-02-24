Кержаков: общался с Черчесовым, но не о возвращении в сборную России

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что общался с наставником сборной России Станиславом Черчесовым, однако речи о возвращении форварда в национальную команду не было.
«Мы пообщались со Станиславом Черчесовым недавно, но не о моём возвращении в сборную. О других вещах. Нам остаётся только верить, что всё будет хорошо. Как выйти из кризиса? Не знаю, я сейчас не в том положении, чтобы давать советы. Если буду работать в РФС — обязательно поделюсь своим мнением. Сейчас будет Кубок конфедераций, и этот турнир во многом покажет, на что мы способны в преддверии домашнего чемпионата мира.
Думаю, у всех будет сумасшедшая мотивация перед этим турниром. Ведь возможность выступить на крупнейшем турнире в родных стенах выпадает лишь раз в жизни. А что касается подготовки — хозяева чемпионата мира никогда не играли отборочные игры, всегда готовились в товарищеских матчах. Пускай наш рейтинг сборной падает, но какое кому до него будет дело, если сборная России достойно выступит на Кубке конфедераций?» — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.