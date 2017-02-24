Самедов: решение перейти в «Спартак» на 100% верное, я счастлив находиться здесь

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, как проходит этап подготовки к возобновлению сезону, а также отметил, что готов играть за красно-белых на любой позиции.
«Всё отлично, отличные условия, отличные поля. Меня встретили великолепно, я уже влился в коллектив. Осталось чуть-чуть, кондиции близки к оптимальным, но у нас ещё есть время. Как я себя вижу в „Спартаке“? Я тут, чтобы помогать. Не важно, на какой позиции меня будут использовать. Самое главное, чтобы я приносил пользу на поле.
Думаю, мы проделали хорошую работу, главное — перенести это на поле. В игровом смысле, думаю, я прибавляю, понимаю, что от меня хотят. Хотя некоторые вещи надо ещё понять, никогда не поздно учиться. Если взять команду, то здесь потрясающий коллектив. Моё решение перейти в этот клуб на 100% верное, и я счастлив находиться в „Спартаке“», — сказал Самедов в интервью клубному телевидению.