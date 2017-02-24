Боли: с грустью и тяжёлым сердцем покидаю «Анжи»

Нападающий «Анжи» Янник Боли попрощался с махачкалинским клубом и его болельщиками.
«Сегодня пришло время расстаться с клубом, который меня многому научил, с которым я провёл не только трудные периоды, но и замечательные и незабываемые моменты. Этими словами, которые не могут отразить мою грусть, хочу вам сказать спасибо. Спасибо всем болельщикам, фанатам и руководителям. С вами то, что должно было быть трудным, стало лёгким. Вы были со мной с первого дня и приняли меня как члена этой большой семьи. Никогда не пожалею, что играл за этот великий клуб. Горжусь тем, что мы вместе делали на протяжении многих лет. Я с тяжёлым сердцем оставляю вас, желая больше успеха и радости. Спасибо большое. Ваш Янник Боли», — написал игрок в своём «инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Анжи» ведёт переговоры о переходе игрока в китайский клуб «Далянь Ифан».
Боли перешёл в «Анжи» из украинской «Зари» в 2014 году. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл 11 матчей и забил два гола.