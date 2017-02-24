Фалькао: мог сделать себе неплохую карьеру в бейсболе

Нападающий «Монако» и сборной Колумбии Радамель Фалькао рассказал, как в детстве чуть не стал бейсболистом, а также выразил мнение, что мог бы сделать неплохую карьеру в этом виде спорта.
«Мы с семьёй жили в Венесуэле, а там самый популярный вид спорта как раз бейсбол. Я занимался им на высоком уровне. Отец посчитал, что мне нужно делать выбор, и я решил вернуться в Колумбию и сосредоточиться на футболе. Сделать это в Венесуэле было бы сложнее, поскольку там я был уже вовлечён в бейсбол, который мне нравился и которым я занимался параллельно с футболом.
Потеряла ли Колумбия великого бейсболиста? У меня был большой потенциал, я быстро добился прогресса. Думаю, мог сделать себе неплохую карьеру в этом виде спорта. Но футбол у меня в крови, я действительно очень хотел заниматься футболом», — цитирует Фалькао пресс-служба УЕФА.