Калешин: шансы «Краснодара» пройти «Сельту» в Лиге Европы — 50 на 50

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился впечатлениями от соперника по 1/8 финала Лиги Европы. По итогам жеребьёвки краснодарской команде на этой стадии турнира досталась испанская «Сельта».
«Нам попался очень сильный соперник. Все испанские клубы славятся хорошим контролем мяча. В чемпионате «Сельта» обыграла «Барселону», в четвертьфинале Кубка выбила «Реал». Это дорогого стоит. Предстоят очень тяжелые матчи, но, думаю, шансы 50 на 50. К сожалению, из нынешнего состава «Сельты» никого не знаю. Первая ассоциация — Карпин и Мостовой, которые выступали там много лет назад», — цитирует Калешина пресс-служба УЕФА.