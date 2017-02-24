Селихов: Каррера будет биться за «Спартак», но взамен требует дисциплины

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью «Чемпионату» поделился мыслями о главном тренере красно-белых — Массимо Каррере.
«Первое, что услышал от Карреры, — «Привет». По-итальянски. Уже по приезде в отель в Абу-Даби он представил команде новичков.
Тренировки у Карреры интенсивные. Видно, специалист амбициозный, много хочет дать команде и будет за команду биться. Взамен требует дисциплины – как игровой, так и в быту. Одновременный приём пищи в ресторане – одно из правил тренера. Вместе пришли, поели и вместе ушли», — сказал Селихов.
Полностью интервью с Селиховым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.