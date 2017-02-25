«Анжи» подтвердил аренду Эззатоллахи

Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи будет выступать за «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинцев. Саид перешёл в новую команду на правах аренды до конца текущего сезона, предварительно продлив договор с ростовчанами.
Кроме «Ростова» 20-летний футболист играл за иранский «Малаван» и мадридский «Атлетико». Эззатоллахи был игроком сборной Ирана в возрастных категориях до 17 и 20 лет. В данный момент футболист является игроком национальной сборной своей страны.
В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Эззатоллахи провёл 10 матчей за «Ростов», пять из которых – в основе, и забил один гол.