Ал. Миранчук останется в «Локомотиве» как минимум до лета

Спортивный директор Российской футбольной Премьер-Лиги Виктор Пышкин сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет «Локомотив» во время зимнего трансферного окна.
«Алексей Миранчук остаётся в „Локомотиве“. Это подтверждаю. Документы видел», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
20 февраля президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход Миранчука в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен и процесс близок к завершению. Основным претендентом на игрока назывался «Рубин».