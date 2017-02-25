Браун Форбс заявлен за «Анжи»

Защитник тульского «Арсенала» Фелицио Браун Форбс продолжит карьеру в «Анжи». Махачкалинцы заявили футболиста на вторую часть сезона РФПЛ в качестве нападающего. Он получил 94-й номер.
Кроме того, «Анжи» дозаявил полузащитника Максима Батова (№ 21), о трансфере которого было объявлено на прошлой неделе.
Браун Форбс выступал за «Арсенал» с 1 января 2016 года. Ранее в России он играл также за «Крылья Советов», «Уфу» и «Ростов». В текущем сезоне на счету футболиста 12 матчей в РФПЛ и 2 забитых мяча.