Рикельме: думаю, что Месси останется в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Бока Хуниорс», «Вильярреала» и «Барселоны» Хуан Роман Рикельме выразил мнение, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси не покинет испанский гранд по окончании нынешнего сезона.
«Думаю, что Месси останется в «Барселоне». Он с 10 лет получает наслаждение от игры в футбол. С ним в некотором смысле происходит то же самое, что в своё время со мной. Была бы моя воля, я бы никогда не покидал «Бока Хуниорс», — приводит слова Рикельме FOX Sports.
Контракт Месси с сине-гранатовыми заканчивается летом 2018 года. Руководство клуба пытается продлить соглашение с футболистом сборной Аргентины, однако полной ясности в этом вопросе пока нет. Один из представителей руководства клуба признал, что пролонгация контракта Месси – очень сложная задача.