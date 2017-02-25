Бериццо: «Сельту» ждёт тяжёлое испытание «Краснодаром»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Матчи команд пройдут 9 и 16 марта, первая игра — в Испании.
«Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы, преодолев серьёзную группу, поэтому нас ждёт тяжёлое испытание. В первую очередь мы будем думать о себе и о том, как подойти к предстоящим матчам в лучшей форме. Хотелось бы сыграть ответный матч дома, но у нас хорошая статистика в гостевых встречах. «Сельта» является опасным соперником для любой команды вне зависимости от того, где проходит игра», — приводит слова Бериццо AS.