Сын Пеле явился отбывать тюремный срок после того, как его сократили на 20 лет

Эдиньо, сын бывшего нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле, накануне явился в полицейский участок для начала отбывания наказания после того, как суд сократил ему тюремный срок с 33 до 12 лет и 10 месяцев, сообщает Reuters.
В 2005 году Эдиньо обвинили в торговле наркотиками и отмывании денег, однако он сам отвергал все обвинения в свой адрес. В 2014 году суд приговорил бывшего игрока «Сантоса» к 33 годам лишения свободы. С тех пор Эдиньо оставался на свободе, пока рассматривались его апелляции, а на этой неделе суд Сан-Паулу вынес ему окончательный приговор в виде 12 лет и 10 месяцев тюремного заключения. 46-летний бразилец уже заявил, что продолжит оспаривать свой приговор.
Эдиньо являлся голкипером нескольких бразильских клубов с 1990 по 1999 год, после чего начал тренерскую деятельность. С 2007 по 2015 год он работал помощником главного тренера «Сантоса».