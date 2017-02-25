Анчелотти: до окончания сезона 90 дней, у меня хорошее предчувствие перед ними

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом».
«До окончания сезона остаётся 90 дней. В эти 90 дней мы должны показать лучшее, на что способны. Каждая игра может стать решающей для окончательного результата в сезоне. У меня хорошее предчувствие перед этими 90 днями. Я доверяю своей команде, все игроки мотивированы, сфокусированы и находятся в отличной форме
«Гамбург» — хорошая команда, находящаяся в хорошей форме. Они хорошо обороняются, успешно переходят в контратаки и располагают быстрыми нападающими. Мы должны выступить на все 100 % и каждую минуту играть очень интенсивно», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».