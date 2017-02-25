Пюэль: «Саутгемптон» готов к противостоянию с Ибрагимовичем в финале Кубка лиги

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль выразил мнение, что его команда способна справиться с нападающим «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем в финальном матче Кубка английской лиги, который состоится 26 февраля.
«Я очень хорошо знаю Ибрагимовича по чемпионату Франции, поэтому меня его выступления не удивляют. Во Франции он играл великолепно, а люди говорили: «Окей, это французский чемпионат, а не английский». Затем он приехал в АПЛ в свои 35 лет и продолжает проделывать фантастическую работу уже здесь. Златан играет очень эффективно и обладает большим авторитетом. Однако в моей команде все игроки могут с ним соперничать. Ребята хорошо его знают и готовы ему противостоять», — цитирует Пюэля Sky Sports.