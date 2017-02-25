Овчинников: футболисты ЦСКА очень хорошо схватили суть требований Гончаренко

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью клубной пресс-службе подвёл итоги зимних сборов команды. Подготовку ко второй половине сезона «армейцы» вели под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. По словам Овчинникова, игроки усвоили требования Гончаренко.
«Ребята прошли большие нагрузки, которые включали в себя не только поднятие функционального состояния, но и тактическую выучку, совершенствование технических элементов. Мы не уменьшали объём даже в игровые дни, иногда ребята тренировались и перед матчами. Работа, предложенная главным тренером, была, на мой взгляд, очень хорошо выполнена. Все, начиная от молодых футболистов и заканчивая ветеранами, в полной мере справились с поставленными задачами. Три сбора прошли очень продуктивно, мы верим, что это поможет нам успешно выступить в весенней части чемпионата.
Конечно, каждый тренер надеется на то, что команда пройдёт сборы без повреждений, но такого не бывает. Для нас травмы — не нестандартная ситуация, а неизбежный сопутствующий фактор игры в футбол, и мы никуда от этого не денемся. Отсутствие на первом сборе Игоря Акинфеева было плановым, но наш капитан провёл второй и третий сборы очень качественно. Остальные ребята, получавшие повреждения, сейчас тоже вошли в общую группу. Учитывая тот фактор, что у нас отличный тренер по физподготовке, я не сомневаюсь, что они быстро нивелируют отставание. По их работе в последние дни я вижу, что эти игроки приближаются к оптимальной форме.
У каждого тренера своё видение тактики, в том числе нужно исходить из возможностей футболистов, имеющихся в распоряжении. Сама формация, как бы она ни обозначалась — 5-3-2, 4-4-2, — это всего лишь название. Даже в рамках одной и той же схемы требования у каждого наставника разные. Главное — чтобы игроки понимали тренера, его идеи. На мой взгляд, ЦСКА обладает очень хорошими, интеллектуальными футболистами, которые умеют думать на поле, и они очень хорошо схватили суть требований Виктора Михайловича. То, что мы видим в тактическом плане в товарищеских матчах, нас устраивает. Но объективную оценку можно будет дать только в сезоне, когда включится психологический фактор, добавится давление трибун, турнирные расклады и тому подобные вещи.
Мы далеко не единственная команда в мире, которая хотела бы иметь два равноценных состава. Так или иначе, практически во всех клубах сталкиваются с тем, что определённые игроки теряют форму или травмируются. Всегда есть более сильные позиции, менее сильные. Но в этом и заключается мастерство тренерского штаба — за счёт внутренних резервов, тактической выучки, самоотдачи, эмоционального состояния попытаться добиться от всех игроков максимума. Определённые решения, тактические ходы у нас есть. Раскрывать карт не буду — зачем обогащать знания соперников, с которыми нам совсем скоро предстоит встретиться во второй части чемпионата?» — поведал Овчинников.