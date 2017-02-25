Фарфан выбыл на 10 дней, Ан. Миранчук скоро вернётся в общую группу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о восстановлении от травмы полузащитников Джефферсона Фарфана и Антона Миранчука.
«Доктора говорят, что Фарфан выбыл на 10 дней. Может, выздоровление пройдёт быстрее, но о его участии в матче с «Тосно» ничего сказать не могу. Антон Миранчук уже в порядке, с ногой всё хорошо. Сегодня участвовал в первых беговых тренировках. Думаю, скоро присоединится к общей группе», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Четвертьфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Тосно» состоится в Москве 1 марта.