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Сёмин: Лоськов в такой же форме, как и Титов

25 февраля 2017, суббота. 17:24. Футбол
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Дмитрием Лоськовым. 43-летний играющий тренер будет выступать за «железнодорожников» до конца сезона.

«И болельщики, и мы понимаем, что все хотели раньше и хотят до сих пор, чтобы Лоськов правильно завершил карьеру. Это уважение к игроку. Посмотрим, как будут складываться дела и как мы будем играть, но мы не рассчитываем на него как на основного игрока. Вот что мы имели в виду. Лоськов в такой же форме, как и Егор Титов. Но выйти в качестве игрока основного состава сегодня он не может, потому что те игроки, которые сейчас играют за «Локомотив», сильнее его.

Сложно сказать, в какой именно игре он выйдет. Мы играем, чтобы набирать очки. К каждому матчу осуществляется серьёзная подготовка. В случае с Лоськовым важен не результат, а та задача, которую мы уже обозначили», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Сёмин: работали по другим игрокам, но Ари не нужны рекомендации
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Дмитрий Лоськов Егор Титов Юрий Сёмин
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25 февраля 2017, суббота
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