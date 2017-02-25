Сёмин: Лоськов в такой же форме, как и Титов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Дмитрием Лоськовым. 43-летний играющий тренер будет выступать за «железнодорожников» до конца сезона.
«И болельщики, и мы понимаем, что все хотели раньше и хотят до сих пор, чтобы Лоськов правильно завершил карьеру. Это уважение к игроку. Посмотрим, как будут складываться дела и как мы будем играть, но мы не рассчитываем на него как на основного игрока. Вот что мы имели в виду. Лоськов в такой же форме, как и Егор Титов. Но выйти в качестве игрока основного состава сегодня он не может, потому что те игроки, которые сейчас играют за «Локомотив», сильнее его.
Сложно сказать, в какой именно игре он выйдет. Мы играем, чтобы набирать очки. К каждому матчу осуществляется серьёзная подготовка. В случае с Лоськовым важен не результат, а та задача, которую мы уже обозначили», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Сёмин: работали по другим игрокам, но Ари не нужны рекомендации