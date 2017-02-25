Гол и передача Вагнера Лава помогли «Аланьяспору» разгромить «Аданаспор»

«Аланьяспор» выиграл у «Аданаспора» в матче 22-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Аланье на стадионе «Аланья Оба» и завершилась со счетом 4:1.
Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав открыл счет с пенальти и отдал одну голевую передачу. У хозяев отличились также Кеннет Омеруо, Хуниор Фернандес и Эмре Акбаба. Единственный мяч гостей с пенальти забил Магайе Гейе.
Вагнер Лав с 10 голами делит вторую строчку в списке бомбардиров чемпионата Турции.
«Аланьяспор» (25 очков) занимает 13-е место в таблице, «Аданаспор» (17) идёт 17-м.