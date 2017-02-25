Скоулз: Моуринью возвращает «МЮ» туда, где клуб находился раньше

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высоко оценил работу главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.
«У Моуринью первые месяцы сложились не слишком хорошо. Но он хочет побеждать всегда и везде. Сейчас он возвращает «Манчестер Юнайтед» на те позиции, которые клуб занимал раньше.
Ибрагимович вносит большой вклад в успехи „МЮ“ при Моуринью. Его игра стала откровением. Несмотря на возраст, Златан находится в отличной форме, выходит на поле в каждом матче, борется и много забивает», — цитирует Скоулза Marca.