Мутко: переход Могилевца в «Ростов» — самый впечатляющий в РФПЛ зимний трансфер

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал переход полузащитника Павла Могилевца из «Зенита» в «Ростов» самым впечатляющим в зимнее трансферное окно в РФПЛ.
«Понятно, у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, думаю, клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвёл впечатление? Могилевец в „Ростов“.
Хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьёзных клубах, эти трансферы наиболее интересные», — цитирует Мутко ТАСС.