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Аршавин высказался о перспективах сборной Англии на Евро-2024 после победы над Сербией

Аршавин высказался о перспективах сборной Англии на Евро-2024 после победы над Сербией
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы национальной команды Англии на чемпионате Европы — 2024 после победы «трёх львов» в 1-м туре над Сербией со счётом 1:0. Напомним, англичанин Джуд Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Все расклады перед матчем говорили о том, что сборная Англии в порядке, очень хорошее нападение. Предсказывали много голов. Я бы отметил ментальный момент, англичане вышли с мыслью, что они сильные. А сербы, понимая, что Англия — один из фаворитов этого первенства, сразу отошли назад.

По течению турнира англичане разгонятся. Россыпь звёзд в атаке позволит им пройти очень далеко. В первом матче только Беллингем выглядел более или менее. В начале матча он вообще был в порядке», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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