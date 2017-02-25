Молодёжный состав «Урала» со счётом 0:7 проиграл «Балтике» Черевченко

«Балтика» в товарищеском матче со счётом 7:0 разгромила молодёжный состав «Урала». Дублями отметились Илья Кухарчук и Александр Подбельцев, по одному мячу на свой счёт записали Абдулла Джафар, Валерий Почивалин и Дмитрий Захаров.
Калининградская команда, которую зимой возглавил бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко, после 24 туров занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Урал» после 17 туров идёт 12-м в таблице молодёжного первенства России.
Товарищеский матч
«Урал» — «Балтика» — 0:7 (0:3).