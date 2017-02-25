РФС: «Урал» присылал письмо с подписью Иванова, прося перенести игру в Краснодар

Руководитель департамента профессионального футбольного клуба РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром». Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.
«Что касается принятого решения о переносе матча 1/4 финала Кубка России „Урал“ — «Краснодар» из Екатеринбурга в Краснодар, то оно не является прихотью РФС или какого-либо из клубов. Будь поле домашнего стадиона ФК «Урал» в хорошем состоянии, игра там непременно прошла бы. Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова. Кроме того, РФС получил официальное письмо, подписанное президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым, в котором говорится о неготовности поля в связи с «аномальными морозами в январе-феврале» и просьбой перенести игру в Краснодар.
Понимаем эмоции уральских болельщиков, но на данный момент, как мне кажется, единственно правильным решением было перенести матч в Краснодар. В этой ситуации довольно странно читать слова из уст одного из спортивных чиновников Екатеринбурга, который говорит о том, что у кого-то «круче связи». Проблема лежит исключительно в реальной плоскости — готов газон к конкретному матчу или нет. Более того, хотел бы заметить, что ещё нет окончательного понимания относительно того, состоится ли 5 марта в Екатеринбурге встреча «Урала» с «Амкаром», В каком будет состоянии там поле через неделю, сейчас сказать невозможно. Также со свой стороны мы благодарны руководству ФК «Краснодар» за понимание и содействие в решении данного вопроса. Желаю обеим командам в комфортных условиях показать результативный, зрелищный футбол, и пусть в полуфинал Кубка России выйдет тот, кто будет сильнее в конкретном матче", — передаёт слова Куликова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалев.