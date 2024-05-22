Генич рассказал о конфликте с «Рубином» из-за своего инсайда о Рахимове

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич рассказал о конфликте с «Рубином» из-за своего инсайда о возможном увольнении Рашида Рахимова из казанского клуба.

«Я не написал, я сказал это. У нас есть YouTube-проект «Коммент Превью», где мы обсуждаем предстоящий тур РПЛ. И с учётом того, что была серия до матча со «Спартаком» пятиматчевая без поражений, я сказал, что не такая простая ситуация у Рашида Маматкуловича внутри клуба, потому что не все согласны с его работой. И поэтому пока не продлевается контракт, есть какие-то внутриклубные дрязги. Им это не понравилось. Они у себя написали пресс-релиз, что вот, авторитетный комментатор там вбрасывает информацию.

Но все об этом знают. Но на самом деле то, что происходит в Казани, знают все. Но там просто подумали, что, возможно, это сам Рашид Маматкулович ко мне обратился, чтобы я это сказал, что как будто ситуацию спровоцировать, что, может быть, меня третьи лица как-то заинтересовали, чтобы я вбросил эту информацию, но я этим никогда не занимался и не буду заниматься. Просто я знал об этом достаточно давно, и мне, даже несмотря на результаты «Рубина», это сказал один из уважаемых людей из Премьер-Лиги. Ну и всё, я вот внутри эфира, в прямом эфире этой информацией поделился. Потом, как выяснилось, всё на самом деле так и обстоит», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.